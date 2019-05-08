На Кубани опубликовали вторую часть проекта «Освободители»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-08T07:40:58+03:00

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В Краснодарском крае ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях. Второе видео уже опубликовано в официальном аккаунте главы Кубани Вениамина Кондратьева в Instagram.

- Проект получил название «Освободители». Все видеоролики можно будет найти по одноименному хэштэгу. В них девять ветеранов поделятся своими воспоминаниями о страшных годах войны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Наши ветераны - это реальные свидетели и участники событий ВОВ. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев. В канун праздника мы вновь говорим СПАСИБО освободителям, - прокомментировал на своей странице в Instagram Вениамин Кондратьев.

На Кубани на сегодняшний день проживают более 70-ти ветеранов, принимавших участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/707418" frameborder="0"></iframe> Краснодарский край. Ветераны-освободители часть 2.Видео: Instagram главы региона Вениамина Кондратьева

ИСТОЧНИК KP.RU