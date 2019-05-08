2019-05-08T07:40:58+03:00
Общество

На Кубани опубликовали вторую часть проекта «Освободители»

Видео выложили в официальном аккаунте главы региона Вениамина Кондратьева в Instagram [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае ко Дню Победы покажут ролики о ветеранах-освободителях. Второе видео уже опубликовано в официальном аккаунте главы Кубани Вениамина Кондратьева в Instagram.

- Проект получил название «Освободители». Все видеоролики можно будет найти по одноименному хэштэгу. В них девять ветеранов поделятся своими воспоминаниями о страшных годах войны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Наши ветераны - это реальные свидетели и участники событий ВОВ. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев. В канун праздника мы вновь говорим СПАСИБО освободителям, - прокомментировал на своей странице в Instagram Вениамин Кондратьев.

На Кубани на сегодняшний день проживают более 70-ти ветеранов, принимавших участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков.

Краснодарский край. Ветераны-освободители часть 2.Видео: Instagram главы региона Вениамина Кондратьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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