2019-05-08T08:15:51+03:00
Общество

В Анапе в селе Сукко возводят пристройку к детскому саду

Уже готова кровля, заведены коммуникации, идет отделка фасада и штукатурка стен
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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В Анапе в селе Сукко завершается строительство пристройки к детскому саду. Здесь уже полностью готова крыша, заведены коммуникации, идет отделка фасада и штукатурка стен.

- После окончания работ современным по всем стандартам корпус на 2 групповые ячейки будет готов встретить 56 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В городе-курорте проводится масштабная работа по расширению сети дошкольных учреждений. Ведется строительство детсадов «Орленок» на Крымской, «Лазурный» в Алексеевке, а также в хуторе Воскресенском, на Анапском шоссе и на Ленина, 219.

Напомним, Анапский музей военной техники пополнился новым экспонатом. Им стал легендарный танк Т-34. Машину собрали в 1941 году на Сталинградском заводе. Она участвовала в сражениях Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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