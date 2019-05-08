2019-05-08T09:07:48+03:00
Общество

В Сочи ко Дню Победы появится самое большое граффити в городе

Работа над рисунком будет полностью завершена 8 мая
Александра ПОДУШКО
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Фото со страницы instagram.com/vakhtangkhiklandzФото со страницы instagram.com/vakhtangkhiklandz
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Южный мол Сочинского морского порта украсит граффити, которое посвящено Дню Победы. Площадь стены составляет 260 квадратных метров.

Как рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Вахтанга Хикландзе, панно стало одним из самых больших на курорте. Работу выполнил местный художник Сергей Бадалян.

Создание граффити завершат уже сегодня, 8 мая, когда в Сочи состоится акция «Свеча памяти».

Напомним, в Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy. Кит Флинт украшает одну из стен города. Авторами граффити являются художники YOUFILLMYSKILL. В комментариях под постом подписчики поддержали команду. Они отметили, что данная работа художников является очередным творческим успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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