2019-05-08T09:40:58+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе директор организации фиктивно трудоустроила работника

За него она получила 100 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе директор организации фиктивно трудоустроила работникаВ Отрадненском районе директор организации фиктивно трудоустроила работникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Отрадненском районе директор муниципального казенного учреждения «СКО Рудьевского сельского поселения» фиктивно устроила работника и начисляла ему зарплату. Женщина причинила ущерб бюджету государства в размере более 100 тысяч рублей.

- В отношении директора муниципального учреждения возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения) и её соучастника по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, директора краснодарской фирмы подозревают в неуплате налогов. Он задолжал государству более 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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