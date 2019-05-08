В Туапсинском районе мотоциклист на встречке влетел в легковушку

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-08T12:27:58+03:00

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В Туапсинском районе 7 мая около 19:00 в районе 10-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 34-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль марки «ЗАЗ 1102 (Таврия)», которым управлял 30-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому раю.

В результате аварии оба водителя с травмами были госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали в крае за сутки 14 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU