В Туапсинском районе мотоциклист на встречке влетел в легковушку
В Туапсинском районе 7 мая около 19:00 в районе 10-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 34-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль марки «ЗАЗ 1102 (Таврия)», которым управлял 30-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому раю.
В результате аварии оба водителя с травмами были госпитализированы в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали в крае за сутки 14 ДТП, в которых один человек погиб и 21 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, в Славянском районе две легковушки сбили насмерть мужчину. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
ИСТОЧНИК KP.RU