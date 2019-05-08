В Краснодаре на улице Береговой снесли самострой

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-08T12:46:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре территории площадью 704 квадратных метров на улице Береговой был незаконно построен объект площадью 52,2 квадратных метров. Суд по заявлению администрации города обязал владельцев самостроя за 10 дней освободить участок и снести постройку.

- Граждане добровольно не демонтировали здание. За это их привлекли к административной ответственности за неисполнение решения суда, а также оштрафовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Приставы совместно с администрацией города привлекли специальную технику и снесли самострой.

Напомним, в районе Чистяковской рощи Краснодара сровняют с землей нелегальные кафе и СТО. Судебные споры продолжались более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU