В Краснодаре на улице Береговой снесли самострой
В Краснодаре территории площадью 704 квадратных метров на улице Береговой был незаконно построен объект площадью 52,2 квадратных метров. Суд по заявлению администрации города обязал владельцев самостроя за 10 дней освободить участок и снести постройку.
- Граждане добровольно не демонтировали здание. За это их привлекли к административной ответственности за неисполнение решения суда, а также оштрафовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Приставы совместно с администрацией города привлекли специальную технику и снесли самострой.
Напомним, в районе Чистяковской рощи Краснодара сровняют с землей нелегальные кафе и СТО. Судебные споры продолжались более двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU