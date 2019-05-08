2019-05-08T13:53:45+03:00
Общество

В Краснодаре в 2019 году сделают ремонт в 64 домах ветеранов ВОВ

Работы идут в рамках городской программы «Старшее поколение»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краевой столице ремонт квартир ветеранам оплачивается из городского бюджета. За 5 лет было отремонтировано жилье более чем 1350 участникам и инвалидам ВОВ, а также труженикам тыла. В этом году будет сделано еще 64 ремонта. Работы идут в рамках городской программы «Старшее поколение».

- Глава краевого центра Евгений Первышов накануне Дня Победы посетил ветерана Великой Отечественной, 91-летнюю Александру Федоровну Мальцеву. Ее квартиру отремонтировали в этом году. Он поздравил Александру Мальцеву с наступающим Днем Победы, вручил цветы и подарок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В ее квартире установили новые двери, поклеили обои, заменили плитку и душевую кабину, постелили новое напольное покрытие, сделали натяжной потолок и утеплили балкон.

Александра Федоровна Мальцева - труженик тыла. В 1940, когда ей было 12 лет, включили в состав учебной бригады, которая занималась счетоводством и землемерными работами. За работу в военное время ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24