2019-05-08T15:45:24+03:00
Общество

Кавказский заповедник отметит юбилей

В честь этого в Сочи установят скульптуру зубра
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи 12 мая 2019 года торжественно откроют скульптуру зубра. Торжественное мероприятие приурочено к 95-летию Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Церемония начнется в 16:00.

- В торжественном мероприятии примут участие представители Министерства природных ресурсов РФ, администрации Сочи. Также приглашения получили директора заповедников и национальных парков федерального уровня, международных природоохранных организаций, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что Кавказский государственный природный биосферный заповедник является одним из старейших на территории нашей страны. Также он признан самым большим горно-лесным заповедником в Европе.

Добавим, Краснодарский край примет участие в фестивале «Праздник эколят – молодых защитников природы. В этом году мероприятие пройдет в начале июня. Основной площадкой станет Эколого-биологический центр кубанской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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