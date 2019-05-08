2019-05-08T18:36:38+03:00
Общество

В результате аварии в Сочи пострадала несовершеннолетняя

Девушке оказали помощь на месте происшествия
Максим ОСОКИН
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Сегодня в Лазаревском районе Сочи на улице Львовской произошла авария в которой пострадала несовершеннолетняя девушка.

- Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, 51-летний житель Белореченска ехал за рулем Renault Logan. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Там Renault Logan столкнулся с автомобилем ЗАЗ, которым управляла 43-летняя жительница Симферополя. В результате ДТП травмы получила 16-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ. Прибывшие на место происшествия медики оказали ей помощь на месте.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, в Туапсинском районе 7 мая около 19:00 в районе 10-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 34-летний мотоциклист выехал на полосу встречного движения и влетел в автомобиль марки «ЗАЗ 1102 (Таврия)», которым управлял 30-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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