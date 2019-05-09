В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-09T12:21:42+03:00

В прошлом году тульские спасатели возвели механизированный мост через реку Туапсе, чтобы восстановить сообщение для села.

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В селе Кирпичном Туапсинского района каждый день шумит техника. Здесь полным ходом идет строительство нового моста для автомобилей и пешеходов. Напомним, прежнюю переправу разрушило наводнение, которое случилось в октябре 2018 года.

Длина нового моста - около шестидесяти метров, ширина – более трех.

- Смытый мост полностью демонтировали, а новый возводят буквально в двух метрах от прежнего, - сказал «КП» - Кубань» глава Георгиевского поселения Инвербий Коджешау. - Сейчас завершается монтаж изготовленной металлоконструкции, впереди – бетонирование и установка ограждений.

Стоит сказать, что все это время жители села не были отрезаны от мира. Они пользовались механизированным мостом, который еще в ноябре 2018-го доставили тульские спасатели.

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае затопленными оказались 30 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе - Апшеронск в селе Цыпка. Также грязе-каменные потоки повредили дороги и железнодорожные пути. Еще были проблемы с водоснабжением и электричеством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676296" frameborder="0"></iframe> В Туапсинский район доставили временный мост из Тулы Видео: instagram.com/tuapse.vesti.

ИСТОЧНИК KP.RU