Общественный транспорт в Краснодаре 9 мая 2019 года будет работать допоздна

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-09T08:30:14+03:00

На нем горожане смогут уехать домой после праздничного концерта [расписание]

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут парад, шествие, концерты и фейерверк. Праздник запланирован до позднего вечера. В связи с этим работу общественного транспорта продлили, чтобы горожане смогли разъехаться по домам.

КОНКРЕТНО

Как поедет общественный транспорт:

Трамваи

Время отправления от остановки «Драмтеатр»:

- до ул. Декабристов (маршрут №2): 22:00, 22:26, 22:50;

- до ул. Солнечной (маршруты №№5, 8, 15): 22:10, 22:20, 22:22, 22:34, 22:46, 23:00.

- до ул. Индустриальной (маршрут №2): 22:16, 22:55;

- до ул. Бершанской (маршрут №5): 22:00, 22:24, 22:50;

- до хладокомбината (маршрут №8): 22:14, 22:42, 23:09, 23:57;

- до Восточного депо: 23:17, 23:32, 23:39.

Время отправления от остановки «ул. Красная»:

- до Западного депо (маршруты №3, 7): 22:10, 22:16, 22:38, 22:39, 22:43, 22:45, 22:49, 22:52, 22:54, 22:56, 22:57, 23:02, 23:13, 23:17, 23:18, 23:26, 23:28, 23:29, 23:32, 23:49;

- до Юбилейного мкр. (маршруты №6, 11, 21): 22:05, 22:12, 22:24, 22:30, 22:55, 23:23.

- до ул. Декабристов (маршрут №3): 22:12, 22:46, 23:12;

- до ул. Димитрова (по ул. Стасова, маршрут №6): 22:26, 23:44;

- до ул. Димитрова (по ул. Титаровской, маршрут №7): 22:21;

- до ж/д вокзала Краснодар-I (маршрут №11): 22:16, 22:33, 23:05;

- до ул. Солнечной (маршрут №21): 22:07, 22:39.

Троллейбусы

Время отправления от остановки «Центральный колхозный рынок»:

- до ТЦ «Красная площадь» (маршрут №2): 22:11, 22:45;

- до ул. Круговой (маршрут №4): 22:22, 22:48;

- до бальнеолечебницы (по ул. Тургенева, маршрут №6): 22:18, 22:39, 23:00; - до бальнеолечебницы (по ул. Красной, маршрут №9): 22:14, 22:32, 22:56;

- до троллейбусного депо №1 (по ул. Тургенева, маршрут №10): 22:01, 22:21, 22:42, 23:02, 23:30;

- до стадиона «Кубань» (маршрут №12): 22:11, 22:29, 22:46, 23:07;

- до ул. Домбайской (маршрут №31): 22:13, 22:35, 23:00.

- до ж/д вокзала Краснодар-I (маршруты №№2, 4, 6, 31): 22:03, 22:07, 22:13, 22:17, 22:28, 22:29, 23:47;

- до автовокзала «Южный» (маршруты №№9, 10): 22:04, 22:18, 22:21, 22:51 (при условии восстановления движения по ул. Октябрьской);

- до мкр. Гидростроителей (маршрут №12): 22:02, 22:31.

Время отправления от остановки «ул. им. Хакурате»:

- до бальнеолечебницы (маршруты №№9, 13): 22:00, 22:14, 22:19, 22:37, 22:40, 23:01;

- до ул. Домбайской (маршруты №№21, 31): 21:59, 22:17, 22:26, 22:39, 22:54, 23:04;

- до троллейбусного депо №1: 22:47, 23:12, 23:34.

Время отправления от остановки «ул. Коммунаров»:

- до стадиона «Кубань» (маршрут №12): 22:01, 22:16, 22:34, 22:51, 23:12;

- до мкр. Гидростроителей (маршрут №13): 22:28;

- до троллейбусного депо №2: 23:07, 23:31.

Время отправления от остановки «ТРЦ «Галерея»:

- до ж/д вокзала Краснодар-I (маршрут №2Е): 22:07, 22:37, 23:13;

- до бальнеолечебницы (маршруты №2, 14): 22:04, 22:10, 22:47;

- до ул. Академика Трубилина (маршрут №52): 22:04, 22:21, 22:59.

Автобусы

Время отправления от остановки «ул. им. Хакурате»:

- до троллейбусного депо №1 (маршрут №2Е): 22:10, 22:28, 22:45, 23:15, 23:51;

- до 1-го отделения учхоза «Кубань» (маршрут №10): 22:08, 22:30, 23:00;

- до ул. Петра Метальникова (маршрут №52): 22:03, 22:35.

Время отправления от остановки «ул. Коммунаров»:

- до ул. Валерия Гассия (маршрут №2): 22.49;

- до Комсомольского мкр. (по ул. Уральской, маршрут №10): 22:01, 22:31, 23:01;

- до Комсомольского мкр. (по ул. Селезнёва, маршрут №14): 22:15, 22:39;

- до троллейбусного депо №2 (по ул. Селезнёва): 22:10, 23:19;

- до троллейбусного депо №2 (по ул. Уральской): 22:43, 23:23.

БУДЬ В КУРСЕ

Чтобы узнать расписание движения, а также где конкретно находится трамвай, троллейбус или автобус, можно позвонить по телефону «горячей линии» 8 (861) 262-51-15.

- до троллейбусного депо №1 (маршрут №2Е): 22:10, 22:28, 22:45, 23:15, 23:51;

- до 1-го отделения учхоза «Кубань» (маршрут №10): 22:08, 22:30, 23:00;

- до ул. Петра Метальникова (маршрут №52): 22:03, 22:35.

ИСТОЧНИК KP.RU