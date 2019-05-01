День Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В кубанской столице сейчас активно готовятся к празднику со слезами на глазах. Нас ждут прохождение 40 парадных расчетов и 23 единиц военной техники на Главной городской площади, торжественное шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт и фейерверк. Афиша на День Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре и программа мероприятий в парках и центре города в нашем материале.

По традиции утро 9 мая в кубанской столице начнется с возложения венков и цветов к мемориалам в память о героях и событиях Великой Отечественной войны. В 09:00 горожан приглашают в сквер на Красной, чтобы вспомнить подвиги маршала Жукова. А в 10:00 пройдет общегородская церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Сбор - у мемориального комплекса на площади Памяти Героев.

- В 11:00 на Главной городской площади состоится парад соединений и воинских частей Краснодарского военного гарнизона. Шествие продлится 45 минут, - рассказывают в администрации Краснодара. - В нем поучаствуют курсанты военных учебных заведений, казаки Кубанского казачьего войска, ветераны боевых действий.

В полдень начнется патриотическая акция «Стена памяти». На светодиодном экране на здании администрации города начнут демонстрировать портреты участников Великой Отечественной войны.

Главные герои праздника.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Для ветеранов Великой Отечественной войны по традиции на Главной городской площади установили трибуны. А вот всем остальным лучше устроиться напротив них - это будет идеальной точкой обзора.

Места в первой линии занимайте минимум за час. Придете позже - ничего не увидите.

Но всегда остается экран на здании мэрии города – с парада Победы в этом году, как в предыдущие, будет идти прямая трансляция.

«БЕССМЕРТНОЙ ПОЛК» С ВОЕННЫМ ОРКЕСТРОМ

С 13:00 на главной улице Краснодара - Красной - стартует шествие «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроятся на главной улице кубанской столицы. 9 Мая колонна сформируется от улицы Гимназической до Советской. А затем в назначенное время краснодарцы победным строем пройдут до Вечного огня на Северной.

- В этом году мы придумали еще одну акцию «Герой семьи – герой Отечества», - говорит руководитель движения «Бессмертный полк» в Краснодарском крае Борис Левицкий. – Для этого мы на шестиметровом стенде в парке 30-летия Победы размещаем фотографии ветеранов. Всего на баннере поместится около 2500 тысяч фото, которые будем менять постоянно.

В шествии участвуют даже юные жители города.Фото: Александр РАЙКО

Из новшеств «Бессмертного полка», в динамиках на улице Красной будут играть песни военных лет. А оркестр, который участвовал в параде, будет сопровождать всю колонну с участниками акции.

В городских парках и учреждениях культуры запланированы тематические концерты.

КОНКРЕТНО

09:00 - 19:00 - Экскурсия в Выставочном зале Боевой Славы. Парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы.

09:00 - 20:30 - «Музыка. Весна. Победа» – концерт в парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, ул. Береговая, 146.

10:30 - «Не стареют душой ветераны» – фестиваль ветеранских хоровых коллективов. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, площадь у фонтана.

12:00 - «Мы верили, мы знали – ПОБЕДИМ» - театрализованная концертная программа. Парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86.

12:00 - 21:00 - «Во славу героев»: праздничные концертные программы творческих коллективов города. Парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2.

12:00 - 20:00 - «Солдатам Победы – низкий поклон!»: праздничные концертные программы творческих коллективов Краснодара. Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

14:00 - «Это наша Победа»: концерт на Платановом бульваре, ул. Рождественская Набережная, 15.

14:00 - «Помнит сердце»: концерт Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы, ул. Береговая, 146.

15:00 - 20:30 - «День Победы в нашей памяти!» – танцевальный вечер отдыха для людей старшего возраста Парк «Городской сад», ул. Постовая, 34.

20:30 - «Подвигу жить в веках!»: праздничное концертно-театрализованное представление на Главной городской площади. После чего небо озарит огненное представление.

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