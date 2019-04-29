Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре: где перекроют дороги, когда начнутся

В 2019 году страна отметит 74-ю годовщину победы над фашистами. Главное событие – торжественный марш военных расчетов, который в этот раз пройдет в 12 городах Кубани, в том числе и в Краснодаре. Но, разумеется, прежде - репетиции. Посмотреть на последние приготовления, как правило, приходят сотни горожан и туристов. «Комсомолка» публикует подробное расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Краснодаре.

КОГДА ВСЕ НАЧНЕТСЯ

Всего в кубанской столице на Главной городской площади пройдут две репетиции. До этого бойцы отрабатывают движение колонны в своих частях и на плацу Краснодарского авиационного училища летчиков имени Серова. А уже 9 мая они покажут максимальную синхронность движений.

- Первая тренировка в полном составе запланирована на 30 апреля. Начнется она в 06:00, закончится в 08:00, - рассказывает «КП» - Кубань» заместитель руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края Александр Донец. - Вторая репетиция, генеральная, состоится 7 мая с 06:00 до 08:00.

К слову, это будет последний прогон перед самим парадом. Полная имитация того, что будет происходить на площади в День Победы.

КАКУЮ ТЕХНИКУ УВИДИМ

9 мая на Театральной площади пройдут войска Краснодарского территориального гарнизона с привлечением вооружения и 23 единиц военной техники, 40 парадных расчетов. В колоннах пройдут тысячи военных - это летчики, курсанты военных училищ, кадеты, представители спецподразделений, казаки, Росгвардия.

Фото: krd.ru

Затем к парадным расчетам присоединится и военная техника - современные ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», переносной зенитный комплекс «Игла». Самое современное вооружение, которое сейчас защищает границы России. Там же покажут и раритетную технику времен Великой Отечественной войны. Словом, такое зрелище пропустить нельзя!

- В 11:00 начнется Парад Победы. Продлится шествие 45 минут, - говорит замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики администрации края Татьяна Сигидина.

Фото: krd.ru

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

На время репетиции парада, как правило, перекрывают движение на некоторых участках. 30 апреля и 7 мая с 05:00 до 08:00 автолюбители не смогут проехать по Красной от Калинина до Длинной, по Буденного от Рашпилевской до Коммунаров и по Красноармейской от Длинной до Кузнечной.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Конечно, лучшая точка - напротив Главной городской площади. Если вы займете одно из мест на временных трибунах, которые уже установили вдоль администрации, то во время репетиции все увидите.

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