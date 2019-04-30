Военная техника и участники парада Победы 2019 года в Краснодаре: лучшие места для обзора и порядок ее движения

В кубанской столице продолжают подготовку к Дню Победы. 9 мая жители краевого центра увидят грандиозное шествие. «Комсомолка» узнала, какая военная техника и участники парада Победы - 2019 в Краснодаре будут на Главной городской площади.

КАКУЮ ТЕХНИКУ УВИДИМ

В Краснодаре в параде поучаствует около двух тысяч человек, еще десятки тысяч станут его свидетелями.

9 мая на Театральной площади пройдут войска Краснодарского территориального гарнизона с привлечением вооружения и 23 единиц военной техники. Участниками парада также станут соединения курсанты военно-учебных заведений - Краснодарского авиационного училища летчиков им. Серова и Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко. Всего в этом году по Театральной площади запланировано торжественное прохождение 40 парадных расчетов.

Начнется парад в Краснодаре в 11 часов. По главной площади города пройдут бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», ракетные комплексы «Искандер-М», тактический комплекс «Точка-У», зенитная установка ЗУ-23, а также военные с ПЗРК «Игла». Самое современное вооружение, которое сейчас защищает границы России. Там же покажут и раритетную технику времен Великой Отечественной войны.

ГДЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ОБЗОРА ПАРАДА ПОБЕДЫ - 2019

Для ветеранов Великой Отечественной войны по традиции на Главной городской площади установили трибуны. А вот всем остальным лучше устроиться напротив них - это будет идеальной точкой обзора.

Места в первой линии занимайте минимум за час. Придете позже - ничего не увидите.

Но всегда остается экран на здании мэрии города – с парада Победы в этом году, как в предыдущие, будет идти прямая трансляция.

КСТАТИ

9 мая в Краснодаре пройдет «Бессмертный полк»

Как и в предыдущие годы, колонны с портретами родственников-фронтовиков выстроятся на главной улице кубанской столицы Красной. 9 Мая колонна сформируется от улицы Гимназической до Советской. А затем в назначенное время краснодарцы победным строем пройдут до Вечного огня на Северной.

Чтобы принять участие в шествии, не нужно нигде регистрироваться. Достаточно подготовить транспаранты с фотографиями дедушек и бабушек, принимавших участие в боях Великой Отечественной или ковавших победу в тылу, и прийти к месту сбора. К слову, колонна организуется по схеме - кто первый пришел, тот и стоит во главе колонны.

Из новшеств «Бессмертного полка», в динамиках на улице Красной будут играть песни военных лет. Еще военный оркестр, который участвовал в параде, будет сопровождать всю колонну с участниками акции.

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