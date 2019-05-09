2019-05-09T11:04:40+03:00
День Победы

Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек

После минуты молчания в акваторию Черного моря был спущен траурный венок
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации Сочи.Фото: администрации Сочи.
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В городе-курорте прошла памятная акция в честь погибших участников Великой Отечественной войны. Почти шесть тысяч сочинцев с горящими свечами в руках прошли от площади Северного мола к Южному, чтобы почтить память героев.

- Эта акция проводится на курорте много лет, - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов. - И то, что огромное количество наших горожан сегодня принимают участие, - подтверждение того, что никто не забыт.

После минуты молчания в акваторию Черного моря спустили траурный венок в память о тех, кто отдал свою жизнь ради чистого неба над головой. Кстати, ко Дню Победы появилось самое большое граффити в городе.

- За весь период войны из Сочи ушли на фронт 18707 человек, - сказали «КП» - Кубань» в сочинской администрации. - Не вернулись с полей сражений 4566 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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