Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-09T11:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе-курорте прошла памятная акция в честь погибших участников Великой Отечественной войны. Почти шесть тысяч сочинцев с горящими свечами в руках прошли от площади Северного мола к Южному, чтобы почтить память героев.

- Эта акция проводится на курорте много лет, - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов. - И то, что огромное количество наших горожан сегодня принимают участие, - подтверждение того, что никто не забыт.

После минуты молчания в акваторию Черного моря спустили траурный венок в память о тех, кто отдал свою жизнь ради чистого неба над головой. Кстати, ко Дню Победы появилось самое большое граффити в городе.

- За весь период войны из Сочи ушли на фронт 18707 человек, - сказали «КП» - Кубань» в сочинской администрации. - Не вернулись с полей сражений 4566 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU