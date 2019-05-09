2019-05-09T21:25:08+03:00
Общество

Сочинцам восстановили подачу воды после аварии

Планируется, что 11 мая водоводы к нему подключат
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: mup-vodokanal-sochi.ruФото: mup-vodokanal-sochi.ru
Изменить размер текста:

Жителям города-курорта вернули благо цивилизации после аварии, которая произошла накануне. Напомним, из-за проливных дождей в Сочи резко поднялся уровень воды в реке Хобза. А это, в свою очередь, привело к повреждению двух водоводов.

Именно эти системы снабжают водой жителей поселков Горное Лоо и Хобза. В зону отключения попало около четырех тысяч человек.

На место выехали бригады специалистов, которые должны были восстановить водовод. Однако приступить к работам оперативно они не смогли - им пришлось ждать, когда спадет уровень воды в реке.

- На данный момент водоснабжение полностью восстановлено, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Планируется, что 11 мая к мостовому переходу подключат водоводы. Это поможет избежать аварий в будущем из-за изменения уровня воды в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»
Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий
1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту
На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года
Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»
В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы
Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область
В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»
В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением
Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек
На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества
4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов