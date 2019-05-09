Сочинцам восстановили подачу воды после аварии

СЕГОДНЯ 21:25 2019-05-09T21:25:08+03:00

Планируется, что 11 мая водоводы к нему подключат

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Жителям города-курорта вернули благо цивилизации после аварии, которая произошла накануне. Напомним, из-за проливных дождей в Сочи резко поднялся уровень воды в реке Хобза. А это, в свою очередь, привело к повреждению двух водоводов.

Именно эти системы снабжают водой жителей поселков Горное Лоо и Хобза. В зону отключения попало около четырех тысяч человек.

На место выехали бригады специалистов, которые должны были восстановить водовод. Однако приступить к работам оперативно они не смогли - им пришлось ждать, когда спадет уровень воды в реке.

- На данный момент водоснабжение полностью восстановлено, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Планируется, что 11 мая к мостовому переходу подключат водоводы. Это поможет избежать аварий в будущем из-за изменения уровня воды в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU