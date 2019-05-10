2019-05-10T09:43:41+03:00
Общество

«Бессмертный полк» собрал в Краснодаре 110 тысяч человек

На акцию с каждым годом выходят все больше горожан
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: Кирилл ВершининФото: Кирилл Вершинин
Изменить размер текста:

В Краснодаре в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года приняли участие 110 тыс. человек. Она прошла в столице Кубани в седьмой раз.

- Колона прошла по главной улице города - Красной от сквера им. маршала Жукова до «Вечного огня» на площади Памяти Героев. Горожане пронесли портреты своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, бывших узников фашистских концлагерей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в 2018 году на улицы Краснодара в составе «Бессмертного полка» вышли более 107 тысяч горожан. Всего же на Кубани в колонны шествия встали 679 700 человек.

Узнать, как прошла акция «Бессмертный полк» в Краснодаре в 2019 году можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске восстановят ранее отмененный троллейбусный маршрут
В Краснодаре появился новый памятник
«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»
Сочинцам восстановили подачу воды после аварии
Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий
1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту
На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года
Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»
В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы
Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область
В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»
В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением
Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек
На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества
4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов