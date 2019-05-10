«Бессмертный полк» собрал в Краснодаре 110 тысяч человек
В Краснодаре в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года приняли участие 110 тыс. человек. Она прошла в столице Кубани в седьмой раз.
- Колона прошла по главной улице города - Красной от сквера им. маршала Жукова до «Вечного огня» на площади Памяти Героев. Горожане пронесли портреты своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, бывших узников фашистских концлагерей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит отметить, что в 2018 году на улицы Краснодара в составе «Бессмертного полка» вышли более 107 тысяч горожан. Всего же на Кубани в колонны шествия встали 679 700 человек.
Узнать, как прошла акция «Бессмертный полк» в Краснодаре в 2019 году можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU