«Бессмертный полк» собрал в Краснодаре 110 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-10T09:43:41+03:00

На акцию с каждым годом выходят все больше горожан

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В Краснодаре в акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года приняли участие 110 тыс. человек. Она прошла в столице Кубани в седьмой раз.

- Колона прошла по главной улице города - Красной от сквера им. маршала Жукова до «Вечного огня» на площади Памяти Героев. Горожане пронесли портреты своих родственников, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны, трудившихся в тылу, бывших узников фашистских концлагерей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в 2018 году на улицы Краснодара в составе «Бессмертного полка» вышли более 107 тысяч горожан. Всего же на Кубани в колонны шествия встали 679 700 человек.

Узнать, как прошла акция «Бессмертный полк» в Краснодаре в 2019 году можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU