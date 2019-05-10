2019-05-10T11:34:47+03:00
Общество

В Краснодаре сгорел дом

В результате происшествия никто не пострадал
Максим ОСОКИН
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Краснодаре загорелся дом на улице Базовской. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 00:29.

- Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит нежилая постройка. Площадь пожара составила 100 кв. метров, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели установили, что существует угроза распространения огня на близлежащие постройки. Они экстренно приступили к тушению пламени. В 01:00 пожар был локализован. В 01:32 — полностью потушен. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, 7 мая 2019 года в Краснодаре на пульт дежурного диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. Горело здание во 2-м проезде Стасова. Сотрудники МЧС провели эвакуацию из горящего здания 15 жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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