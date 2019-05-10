В Краснодаре сгорел дом
В Краснодаре загорелся дом на улице Базовской. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 00:29.
- Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит нежилая постройка. Площадь пожара составила 100 кв. метров, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
Спасатели установили, что существует угроза распространения огня на близлежащие постройки. Они экстренно приступили к тушению пламени. В 01:00 пожар был локализован. В 01:32 — полностью потушен. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства возникновения пожара.
Напомним, 7 мая 2019 года в Краснодаре на пульт дежурного диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. Горело здание во 2-м проезде Стасова. Сотрудники МЧС провели эвакуацию из горящего здания 15 жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU