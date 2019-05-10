2019-05-10T13:38:37+03:00
Общество

В Краснодаре ограничат движение по главной улице города

Улицу Красную перекроют из-за ремонта водопровода
Максим ОСОКИН
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации Краснодарафото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре заменят участок водопровода, пролегающего по улице Красной. Из-за ремонта здесь будут ограничивать движения транспорта.

- В замене нуждаются почти 2,5 км водопроводных сетей. Работы на главной улице Краснодара начнутся 14 мая, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Замене подлежит участок водопровода по ул. Красной на участке от ул. Пушкина до ул. Буденного. Специалисты уложат здесь пластиковые трубы, которые прослужат не менее 50 лет. Ожидается, что работы продлятся около 1,5 месяцев. На это время ограничат движение на участке улицы Красной по двум полосам из четырех. Для проезда оставят две полосы, по которым организуют движение – по одной в каждом направлении.

Напомним, Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года. Здесь организуют движение по четырем полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сколько зарабатывает главный прокурор Кубани
В Краснодаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Краснодаре будут искать следы инопланетян
В Краснодаре сгорел дом
В Новороссийске восстановят ранее отмененный троллейбусный маршрут
«Бессмертный полк» собрал в Краснодаре 110 тысяч человек
В Краснодаре появился новый памятник
«Зенит» обыграл ПБК «Локомотив-Кубань»
Сочинцам восстановили подачу воды после аварии
Краснодарцы поставили новый «Рекорд Победы», выполнив 27028 отжиманий
1,5 миллиона за контрабанду сигарет: В Краснодаре осудят двоих полицейских, бравших взятки в аэропорту
На Кубани в «Бессмертном полку» прошли почти 680 тысяч жителей
Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года
Парад Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: на площади проехали КамАЗ с гаубицей, мотовездеходы и «Рыси»
В амфитеатре парка «Краснодар» с 9 по 12 мая покажут кино
Более 30 тысяч краснодарцев собрал парад в честь Дня Победы
Краснодарские приставы передали останки летчика в Свердловскую область
В Краснодаре в честь Дня Победы возложили цветы к «Вечному Огню»
В Туапсинском районе строят новый мост вместо разрушенного наводнением
Участниками акции «Свеча памяти» в Сочи стали около 6 тысяч человек
На Кубани все школы к 2020 году назовут именами защитников Отечества
4000 сочинцев остались без воды из-за поврежденных водоводов