В Краснодаре ограничат движение по главной улице города

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-10T13:38:37+03:00

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В Краснодаре заменят участок водопровода, пролегающего по улице Красной. Из-за ремонта здесь будут ограничивать движения транспорта.

- В замене нуждаются почти 2,5 км водопроводных сетей. Работы на главной улице Краснодара начнутся 14 мая, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Замене подлежит участок водопровода по ул. Красной на участке от ул. Пушкина до ул. Буденного. Специалисты уложат здесь пластиковые трубы, которые прослужат не менее 50 лет. Ожидается, что работы продлятся около 1,5 месяцев. На это время ограничат движение на участке улицы Красной по двум полосам из четырех. Для проезда оставят две полосы, по которым организуют движение – по одной в каждом направлении.

Напомним, Первую очередь дороги у въезда в Майкоп со стороны Армавира откроют к концу 2019 года. Здесь организуют движение по четырем полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU