В Краснодаре в аварию попала машина такси

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-11T15:10:13+03:00

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11 мая в 5:35 в Краснодаре на пересечении улиц Седина и Мира в аварию попал автомобиль такси Datsun. Автомобиль, которым управлял 36-летний водитель, ехал по Мира, когда на перекрестке с Седина ему не уступила дорогу «Лада приора». За рулем отечественного авто находился 20-летний житель Адыгеи.

- Datsun вез 54-летнюю пассажирку, от удара авто перевернулось на крышу, - рассказали в ГИБДД Краснодарского края. – Женщину увезли в больницу. Помощь медиков понадобилась и обоим водителям.

А в Геленджике двое мужчин украли мотоцикл и продали его за 15 тысяч рублей, тогда как само транспортное средство стоило не менее 200 тыс рублей. Грабителей задержали, сейчас они под стражей. Дело в отношении мужчин уже передали в суд, им грозит до пяти лет лишения свободы за кражу мотоцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU