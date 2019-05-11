Лайнер «Князь Владимир» пришел в Сочи после ремонта

СЕГОДНЯ 17:23 2019-05-11T17:23:50+03:00

А 12 мая он отправится в круиз

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Круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в Сочи после ремонта. Его готовили к новому летнего сезону на судоремонтном заводе в Новороссийске. И 12 мая он отправится в первый в этом сезоне маршрут.

- Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь – Сочи, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в порту Сочи. – Перед тем, как он отправится в рейс, на борту и на пристани пройдет праздник.

Программа праздника насыщенная - ожидается выступление арт-группы лайнера «Князь Владимир», все желающие смогут продегустировать блюда из меню бортовых ресторанов. А еще запланирован розыгрыш призов, главный из которых - бесплатный круиз по Черному морю на двоих.

Всего на борт корабля поднимутся 350 пассажиров. Путешествие на лайнере займет неделю.

Кстати, в этом году на корабле обновят интерьер, здесь появится новая детская комната, а также караоке-бар.

ИСТОЧНИК KP.RU