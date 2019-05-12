2019-05-12T12:26:48+03:00
Общество

На Кубани прогнозируют дожди, грозы и ветер

Объявлено экстренное предупреждение
Владимир ПАВЛОВ
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Прогноз Сочи не распространяетсяПрогноз Сочи не распространяетсяФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в ближайшие часы и до конца 12 мая, а также весь следующий день местами в крае синоптики прогнозируют плохую погоду. Ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Синоптики также отмечают, что прогноз Сочи не распространяется.

- Обращаясь к жителям и гостям курорта, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности! Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Управлении гражданской обороны и защиты населения.

Напомним, 11 мая в Кореновском районе выпал град. Аграрии района начали подсчитывать убытки. Град побил часть урожая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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