В Сочи в аварии пострадали мотоциклист и 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-13T07:21:57+03:00

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В Сочи в Лазаревском районе 12 мая в 16:00 в поселке Лоо на улице Декабристов произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 28-летняя местная жительница управляла автомобилем марки Mercedes. Она выезжала со второстепенной дороги и не уступила мотоциклу, за которым сидел 36-летний водитель из Кемерово. У него было преимущество. В результате произошло столкновение.

- В аварии пострадали водитель мотоцикла и его четырехлетний пассажир. Их доставили в больницу. Проводят проверку причин и обстоятельств, послуживших аварии, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, по дороге в Сочи катер столкнулся с машиной. В аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU