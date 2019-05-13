СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-13T08:09:23+03:00

В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Австрии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Сочи 15 мая состоятся переговоры Владимира Путина с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, который посетит Россию с рабочим визитом.

- Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы, - рассказали в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Александр ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог». Проект был создан по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Напомним, президент Владимир Путин побывал в центре развития для одаренных детей «Сириус». На базе образовательного учреждения планируется открытие технопарка и современного концертного зала в 2021 году.

Центр «Сириус» создан по инициативе главы государства на базе олимпийской инфраструктуры. Его функционирование направлено на выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU