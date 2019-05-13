В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Австрии
В Сочи 15 мая состоятся переговоры Владимира Путина с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, который посетит Россию с рабочим визитом.
- Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений в различных областях, а также актуальные международные и региональные проблемы, - рассказали в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин и Александр ван дер Беллен примут участие в учредительном заседании форума общественности «Сочинский диалог». Проект был создан по инициативе глав государств в целях укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.
Напомним, президент Владимир Путин побывал в центре развития для одаренных детей «Сириус». На базе образовательного учреждения планируется открытие технопарка и современного концертного зала в 2021 году.
Центр «Сириус» создан по инициативе главы государства на базе олимпийской инфраструктуры. Его функционирование направлено на выявление, развитие и профессиональную поддержку одаренных детей.
ИСТОЧНИК KP.RU