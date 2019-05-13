ФК «Кубань» уступил «ПСК» со счетом 0:4

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-13T09:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 12 мая на стадионе «Кубань» в рамках Высшей лиги чемпионата края по футболу «желто-зеленые» встретились на поле с командой из села Первореченское Динского района.

В предыдущих трех матчах против «Университет – Прогресс», «Академии футбола» и «Омеги» краснодарская команда одерживала победу. Но в этом матче «желто-зеленые» проиграли со счетом 0:4. Теперь они занимают в турнирной таблице четвертое место, имея в своем активе девять очков.

Ранее «КП» - Кубань» писала о том, что «Кубань» вернулась на родной стадион. «Желто-зеленые» будут делить арену с «Урожаем». Последний матч «Кубань» на родном стадионе провела 12 мая 2018 года против «Томи», та встреча в рамках Футбольной национальной лиги завершилась со счетом 3:3.

ИСТОЧНИК KP.RU