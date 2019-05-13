2019-05-13T11:26:37+03:00
Общество

В Краснодаре сохранят деревья и кустарники со Старокубанского кольца

Уже подготовлены посадочные места в сквере Пограничников по улице имени Мачуги
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре сохранят деревья и кустарники со Старокубанского кольцаВ Краснодаре сохранят деревья и кустарники со Старокубанского кольца
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Переустройство Старокубанского кольца стартует 1 июня, до этого по поручению главы краевого центра все зеленые насаждения пересадят. Специалисты городского центра озеленения уже начали эту работу.

- 120 деревьев и кустарников, которые растут на «зеленых островках» внутри кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской попадают в зону дорожных работ. Уже подготовили посадочные места в сквере Пограничников по улице имени Мачуги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Это действительно красивые деревья и кустарники, специалисты провели оценку и пришли к выводу, что их можно пересадить и сохранить. А значит - именно так и необходимо сделать. Ни в коем случае не вырубать ни одного дерева, а аккуратно переместить все зеленые насаждения со Старокубанского кольца на новое место и постараться максимально сохранить, - сказал Евгений Первышов.

Как отметил заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК, начальник отдела озеленения Иса Чингариев, погода уже достаточно жаркая, поэтому потребуется максимальный уход, чтобы они прижились.

Всего пересадят 20 декоративных слив сорта Писсарди, 100 кустарников барбариса и несколько туй. Эти работы планируется завершить 14 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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