2019-05-13T11:39:36+03:00
Общество

Лошади кубанских коннозаводчиков стали призерами международной выставки «Иппосфера»

Мероприятие прошло в майские праздники в Санкт-Петербурге
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В международной выставке «Иппосфера» приняли участие лучшие коннозаводчики, владельцы лошадей, специалисты отрасли, спортсмены и любители верховой езды страны, в том числе представители Краснодарского края.

В региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили, что цель события - сохранение и поддержание традиций и культуры конного дела в России, популяризация лошадей российского разведения для спорта.

- На выставке проходили породные ринги, на которых выбирались лучшие лошади. По итогам соревнования среди животных кабардинской породы победителем стал жеребец по кличке Хан, рожденный на «Кабардинском конном заводе Аникеева» Мостовского района. Второе, четвертое место и приз зрительских симпатий в этой номинации завоевали также жеребцы этого коневодческого предприятия, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Сочи в горах Красной Поляны установили скульптуру зубра. Открытие памятника приурочили к юбилею Кавказского биосферного заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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