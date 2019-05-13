2019-05-13T12:13:34+03:00
Происшествия

В Апшеронске подросток на мотоскутере влетел в отечественную легковушку

Его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Апшеронске 12 мая около 20:00 на улице Подлесной произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 16-летний подросток, управлял мотоскутером «Хонлинг» без водительского удостоверения и шлема. Парень не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краю.

В результате аварии молодой человек был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах региона 12 мая сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Произошло 5 наездов на пешеходов, в них 6 человек были травмированы.

Напомним, в Сочи в Лазаревском районе 12 мая в 16:00 в поселке Лоо на улице Декабристов произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадали водитель мотоцикла и его четырехлетний пассажир. Их доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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