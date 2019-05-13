2019-05-13T14:18:02+03:00
Происшествия

На Кубани полицейского уличили в служебном подлоге

Ему может грозить до двух лет лишения свободы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Кавказская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего сотрудника линейного отделения полиции на станции Тихорецкая Краснодарского края.

- Как установило следствие, 39-летний мужчина составил протоколы об административном правонарушении в отношении 10 заведомо невиновных граждан. Для этого он внес в официальные документы ложные сведения, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В данные момент собрана достаточная доказательная база по данному уголовному делу. Материалы передали в Тихорецкий суд Краснодарского края для рассмотрения по существу. Бывшему сотруднику транспортной полиции может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Отрадненском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе специалистов обособленного подразделения № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Они взимали завышенную плату за «технический надзор» при выполнении работ по подключению и переподключению объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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