2019-05-13T17:30:35+03:00
Происшествия

СК: Устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса занимался перевозкой туристов без разрешения

В аварии 10 мая пострадали семь пассажиров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Авария в Олимпийском парке в Сочи Фото: ГИБДД СочиАвария в Олимпийском парке в Сочи Фото: ГИБДД Сочи
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Следователи начали проверку обстоятельств аварии, произошедшей 10 мая в Сочи. Напомним, 51-летний водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», в салоне которого находились отдыхающие одного из санаториев, врезался в вентиляционный столб в Олимпийском парке.

По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек в возрасте от 4 до 78 лет, четверо из них, включая ребенка, до сих пор проходят лечение.

- По предварительным данным, мужчина на принадлежащем ему автобусе «Мерседес-Бенц» осуществлял перевозку пассажиров в Олимпийский парк города Сочи с обзорной экскурсией. Со слов мужчины известно, что перевозку пассажиров он осуществлял, не имея на то соответствующего разрешения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователи изъяли все материалы об этой аварии из органов полиции и продолжают доследственную проверку, по итогам которой возможно будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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