СК: Устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса занимался перевозкой туристов без разрешения
Следователи начали проверку обстоятельств аварии, произошедшей 10 мая в Сочи. Напомним, 51-летний водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», в салоне которого находились отдыхающие одного из санаториев, врезался в вентиляционный столб в Олимпийском парке.
По уточненным данным, в аварии пострадали семь человек в возрасте от 4 до 78 лет, четверо из них, включая ребенка, до сих пор проходят лечение.
- По предварительным данным, мужчина на принадлежащем ему автобусе «Мерседес-Бенц» осуществлял перевозку пассажиров в Олимпийский парк города Сочи с обзорной экскурсией. Со слов мужчины известно, что перевозку пассажиров он осуществлял, не имея на то соответствующего разрешения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Следователи изъяли все материалы об этой аварии из органов полиции и продолжают доследственную проверку, по итогам которой возможно будет возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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