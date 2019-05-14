2019-05-14T07:19:44+03:00
Общество

В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии по памятным местам города

Они состоятся в рамках программы «Победный май»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Для жителей и гостей кубанской столицы подготовили бесплатные экскурсии патриотической тематики. Они пройдут в рамках экскурсионной программы «Победный май». Участие - по предварительной записи.

- Первая экскурсия «Пылающий адрес войны» пройдет в среду, 15 мая. Она стартует от памятника советским воинам-освободителям, который расположен на площади Победы, в 10:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Эта экскурсия рассчитана на 2 часа. Программа включает посещение Площади Победы по улице Постовой, скульптуры «Связь поколений», посвященную 70-летию Великой Победы, Пушкинской площади, Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых, сквера имени Жукова, мемориальной арки «Ими гордится Кубань».

Вторая автобусно-пешеходная экскурсия — «Великим датам нет забвенья» рассчитана уже на 4 часа. Ее маршрут пройдет по памятным местам краевой столицы с посещением памятника воинам-освободителям Краснодара, мемориального комплекса кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, мемориала Жертвам фашизма в Чистяковской роще, площади Памяти Героев.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: 8(861)218-97-77.

Напомним, россияне предпочли отдыхать на майские праздники на Кубани. Курорты региона в эти дни посетили более 430 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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