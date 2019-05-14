В Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта

СЕГОДНЯ 08:07 2019-05-14T08:07:18+03:00

В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты и натюрморты, а также фотографии

Изменить размер текста: A A

В краевой столице 14 мая в художественной галерее откроются выставки «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» и «Территория детства».

- Посетители смогут посмотреть работы члена Союза художников России Николая Аванесовича Джаняна. На его выставке «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» будет представлено более пятидесяти картин, выполненных в разных стилях. Это все любимые жанры мастера – пейзаж, портрет и натюрморт, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Кубани.

Для гостей и жителей города также подготовили фотовыставку «Территория детства», на которой будут представлены работы фотографов Кубани: Апостоловой Светланы, Волковой Елены, Кажан Натальи, Кравец Анны, Кравец Натальи, Сержант Анны, Снетковой Анны и Хнаевой Анастасии.

Это 30 фотографий, на которых запечатлены дети разных национальностей. Восторг, предвкушение, изумление, обида - детские лица, как книга, написанная простым, но забытым языком.

Напомним, в Сочи в горах Красной Поляны установили скульптуру зубра. Открытие памятника приурочили к юбилею Кавказского биосферного заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU