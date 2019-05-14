СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-14T08:43:45+03:00

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В Сочи на Барановском шоссе 13 мая произошел пожар.

Заявка о возгорании в частном доме поступила на пульт МЧС в 15:53. Первые расчеты прибыли на место происшествия уже через 7 минут, в 16:00. Возгорание локализовали в 16:20, а полностью потушили уже в 16:30.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали три единицы техники и девять человек. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 7 мая в Краснодаре на пульт дежурного диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. Горело здание во 2-м проезде Стасова. Сотрудники МЧС провели эвакуацию из горящего здания 15 жильцов.

В результате пожар погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали два звена газодымозащитной службы, три ствола «Дельта». Пожар удалось полностью потушить в 18:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/708546" frameborder="0"></iframe> В Сочи сгорел частный дом.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU