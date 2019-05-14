Торговый реестр Краснодарского края сформирован на 19 процентов

СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-14T09:07:52+03:00

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- Формированием торгового реестра Краснодарского края занимается департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона. Сейчас в нем числится более 11 тысяч предприятий оптовой и розничной торговли. Всего на Кубани осуществляют деятельность более 58 тысяч организаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В перечень вносятся сведения о хозяйственных субъектах региона, в том числе наименование, адрес, специализация.

Как заявил руководитель департамента Роман Куринный, информационная база позволяет поставщикам без посредников связаться с владельцами торговых объектов. От полноты и достоверности сведений зависит создание необходимых условий для системного подхода государственной политики в области торговли.

- Бизнес должен самостоятельно предоставлять информацию для внесения в реестр. Ему также могут помочь органы местного самоуправления, - отметил Роман Куринный.

Напомним, на Кубани строят плодохранилище. Новый аграрный объект возводят в Славянском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU