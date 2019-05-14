СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-14T09:41:50+03:00

В Славянском районе полицейские задержали браконьера во время ловли рыбы Фото: Архив "КП"

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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В Славянском районе сотрудники полиции совместно с представителями Рыбинспекции провели рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

- В станице Черноерковской в канале «Хуторской отвод» правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который ловил рыбу. В качестве снастей мужчина использовал запрещенные лесковые сети. У него изъяли около 20 единиц свежевыловленной рыбы различных пород, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, у жителя Краснодарского края нашли 70 кустов конопли. За их культивирование он может получить 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU