Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиков

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-14T11:15:02+03:00

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Сотрудники уголовного розыска по краю совместно со своими коллегами из УВД Сочи в Волоколамске задержали 34-летнего мужчину. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

- Злоумышленник, зная, что многоэтажный дом в Сочи построен незаконно и по решению суда подлежит сносу, заключил предварительные договоры купли–продажи квартир в нем. От его действий пострадали пять дольщиков. Общая сумма ущерба составила более 7,5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса занимался перевозкой туристов без разрешения. В аварии 10 мая пострадали семь пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU