Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиков
Сотрудники уголовного розыска по краю совместно со своими коллегами из УВД Сочи в Волоколамске задержали 34-летнего мужчину. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
- Злоумышленник, зная, что многоэтажный дом в Сочи построен незаконно и по решению суда подлежит сносу, заключил предварительные договоры купли–продажи квартир в нем. От его действий пострадали пять дольщиков. Общая сумма ущерба составила более 7,5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Мужчина находится под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса занимался перевозкой туристов без разрешения. В аварии 10 мая пострадали семь пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU