2019-05-14T11:15:02+03:00
Происшествия

Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиков

Общая сумма ущерба составила 7,5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиковКубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиковФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска по краю совместно со своими коллегами из УВД Сочи в Волоколамске задержали 34-летнего мужчину. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

- Злоумышленник, зная, что многоэтажный дом в Сочи построен незаконно и по решению суда подлежит сносу, заключил предварительные договоры купли–продажи квартир в нем. От его действий пострадали пять дольщиков. Общая сумма ущерба составила более 7,5 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, устроивший ДТП в Сочи водитель автобуса занимался перевозкой туристов без разрешения. В аварии 10 мая пострадали семь пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ в Краснодарском крае
В Белоглинском районе мужчина убил знакомого и украл его оружие
«Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» стала победителем первенства России среди юношей до 19 лет
В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоэтажек
В Сочи откроется выставка «Девочки, Цветочки, Котики»
В Армавире с должника по алиментам взыскали более 120 тысяч рублей
В заповеднике «Утриш» закрыли туристическую тропу из-за ядовитого растения
В Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу
В Краснодаре за свалку строительного мусора оштрафуют водителя «ГАЗели»
В Щербиновском районе мотоциклист въехал в отечественную легковушку
В Курганинском районе две злоумышленницы сняли с карты женщины деньги
В Армавире осудили председателя садоводческого товарищества
В Сочи пройдет всероссийская акция «Уличный красава - 2019»
В Славянском районе полицейские задержали браконьера во время ловли рыбы
В Краснодаре на улице Красной построят новый водопровод
Торговый реестр Краснодарского края сформирован на 19 процентов
В Сочи сгорел частный дом
В Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта
На Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материалов