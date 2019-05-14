2019-05-14T12:02:37+03:00
Общество

В Сочи откроется выставка «Девочки, Цветочки, Котики»

Вернисаж состоится 18 мая в 15:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры КубаниФото: министерство культуры Кубани
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В Сочи в художественном музее откроется персональная выставка художника Игоря Девишева. Вернисаж экспозиции «Девочки, Цветочки, Котики» состоится 18 мая в 15:00.

Центральную часть выставки займет арт-объект «Котик Сочи» - фигура высотой 3,5 метра с использованием динамической подсветки.

- Игорь Девишев родился в Веймаре, учился рисовать сначала в кружке изобразительного искусства в Ленинградском доме ученых, потом в Ставропольском художественном училище и Кубанском государственном университете. В 1984 году был принят в Союз художников СССР, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Его картины хранятся в частных и музейных собраниях России, Великобритании, США, Германии. Персональные выставки прошли в Англии и Америке.

Напомним, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта. В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты и натюрморты, а также фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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