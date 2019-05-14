В Сочи откроется выставка «Девочки, Цветочки, Котики»
В Сочи в художественном музее откроется персональная выставка художника Игоря Девишева. Вернисаж экспозиции «Девочки, Цветочки, Котики» состоится 18 мая в 15:00.
Центральную часть выставки займет арт-объект «Котик Сочи» - фигура высотой 3,5 метра с использованием динамической подсветки.
- Игорь Девишев родился в Веймаре, учился рисовать сначала в кружке изобразительного искусства в Ленинградском доме ученых, потом в Ставропольском художественном училище и Кубанском государственном университете. В 1984 году был принят в Союз художников СССР, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Его картины хранятся в частных и музейных собраниях России, Великобритании, США, Германии. Персональные выставки прошли в Англии и Америке.
Напомним, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта. В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты и натюрморты, а также фотографии.
ИСТОЧНИК KP.RU