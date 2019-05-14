2019-05-14T13:29:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре злоумышленник украл у мужчины телефон

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по краюФото: ГУ Росгвардии по краю
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В кубанской столице около 01:00 ночи на пульт централизованной охраны Управления вневедомственной охраны из полиции поступило сообщение об краже телефона на Красной.

Ориентировка на предполагаемого грабителя была передана всем сотрудникам. Уже через полчаса недалеко от места происшествия Росгвардейцы заметили гражданина, который был похож по приметам на подозреваемого.

- При виде правоохранителей неизвестный попытался скрыться, но его задержали. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции. Заявитель опознал нарушителя и принадлежащий ему телефон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Напомним, в Курганинском районе две злоумышленницы сняли с карты женщины деньги. Потерпевшая оставила ее в банкомате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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