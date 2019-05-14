На Кубани оштрафовали троих врачей
Сотрудники прокуратуры Абинского района Краснодарского края провели проверку в районной больнице. В результате в отношении медиков возбудили административные дела.
- Как установило следствие, врач поликлиники выдал пациенту направление в коммерческий медицинский центр. При этом медицинский сотрудник не проинформировал гражданина о возможности получения бесплатной медпомощи, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края
Помимо этого, Врач-терапевт и врач-уролог районной больницы, получили денежные средства от представителей коммерческих медцентров и не проинформировали об этом главврача больнице в которой они работали.
В результате, в отношении правонарушителей возбудили дела об административном правонарушении. Им назначено наказание в виде штрафа.
Напомним, Тимашевский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего командира отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) к 3,5 годам колонии. Бывшего стража порядка обвиняли в получении взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU