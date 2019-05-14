2019-05-14T18:57:34+03:00
Происшествия

На Кубани оштрафовали троих врачей

Они навязывали пациентам платные услуги
Максим ОСОКИН
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На Кубани в результате прокурорской проверки оштрафовали врачейНа Кубани в результате прокурорской проверки оштрафовали врачейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сотрудники прокуратуры Абинского района Краснодарского края провели проверку в районной больнице. В результате в отношении медиков возбудили административные дела.

- Как установило следствие, врач поликлиники выдал пациенту направление в коммерческий медицинский центр. При этом медицинский сотрудник не проинформировал гражданина о возможности получения бесплатной медпомощи, - рассказали «Комсомольской правде»- Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края

Помимо этого, Врач-терапевт и врач-уролог районной больницы, получили денежные средства от представителей коммерческих медцентров и не проинформировали об этом главврача больнице в которой они работали.

В результате, в отношении правонарушителей возбудили дела об административном правонарушении. Им назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, Тимашевский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего командира отдельной роты патрульно-постовой службы (ППС) к 3,5 годам колонии. Бывшего стража порядка обвиняли в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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