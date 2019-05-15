2019-05-15T07:20:36+03:00
Происшествия

В Хостинском районе Сочи произошло возгорание в многоквартирном доме

Спасатели эвакуировали 60 человек, спасли троих [видео]
Александра ПОДУШКО
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В Хостинском районе Сочи произошло возгорание в многоквартирном домеВ Хостинском районе Сочи произошло возгорание в многоквартирном домеФото: Архив "КП"
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В Сочи в Хостинском районе вечером 14 мая произошел пожар.

Заявка о возгорании на улице Видовой поступила дежурному «01» 14 мая в 22:18. В 22:26 на место происшествия прибыло первое подразделение. Спасатели установили, что горят две квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома.

- В 22:54 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. В 23:13 его полностью потушили. Спасатели эвакуировали 60 человек, спасли троих, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего в тушении принимали участие 54 человека и 16 единиц техники.

Напомним, в Сочи на Барановском шоссе 13 мая произошел пожар. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали три единицы техники и девять человек. Погибших и пострадавших нет

В Сочи произошел пожар в многоэтажке.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

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