В Хостинском районе Сочи произошло возгорание в многоквартирном доме
В Сочи в Хостинском районе вечером 14 мая произошел пожар.
Заявка о возгорании на улице Видовой поступила дежурному «01» 14 мая в 22:18. В 22:26 на место происшествия прибыло первое подразделение. Спасатели установили, что горят две квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома.
- В 22:54 пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. В 23:13 его полностью потушили. Спасатели эвакуировали 60 человек, спасли троих, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всего в тушении принимали участие 54 человека и 16 единиц техники.
Напомним, в Сочи на Барановском шоссе 13 мая произошел пожар. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали три единицы техники и девять человек. Погибших и пострадавших нет
В Сочи произошел пожар в многоэтажке.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU