2019-05-15T08:43:25+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара два самолета вырулили навстречу друг другу на взлетной полосе

Инцидент произошел 7 мая с участием воздушных судов авиакомпании «ЮТэйр»
Александра ПОДУШКО
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В аэропорту Краснодара два самолета вырулили навстречу друг другу на взлетной полосеВ аэропорту Краснодара два самолета вырулили навстречу друг другу на взлетной полосеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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Краснодарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства работниками наземных служб АО «Международный аэропорт Краснодар».

- 7 мая в аэропорту Краснодара два воздушных судна авиакомпании «Ютейр» вырулили на встречу друг другу на взлетной полосе. Один самолет совершил посадку, а второй готовился к взлету, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

После проверки будет дана оценка действиям лиц, обеспечивающих обслуживание и организацию движения воздушных судов в аэропорту Краснодара «Пашковский», а также приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Краснодаре отменили вылет самолета Sukhoi Superjet, который направлялся в Челябинск. О произошедшем в соцсетях сообщили пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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