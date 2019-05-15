2019-05-15T09:30:09+03:00
Общество

В Краснодаре в художественном музее откроется выставка «Венецианский карнавал»

В экспозиции буду представлены 55 инсталляций
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба художественного музеяФото: пресс-служба художественного музея
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С 15 мая по 4 июля в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко будет работать выставка «Венецианский карнавал». В экспозиции будет представлено 55 инсталляций. Это картины с видами Венеции и закрепленными на них масками.

- В коллекции представлены художественные объекты из Германии, Испании, Италии начала ХХ века. Также современные маски итальянских и отечественных мастеров, всего более 60 штук. Все они ручной работы. В оформлении масок использованы дорогие ткани, полудрагоценные камни, ручная роспись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка будет работать с 15 мая по 4 июля по адресу: улица Красная, 15 , 2-й этаж.

Напомним, в Сочи в художественном музее откроется персональная выставка художника Игоря Девишева. Вернисаж экспозиции «Девочки, Цветочки, Котики» состоится 18 мая в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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