2019-05-15T14:45:57+03:00
Общество

Коммунисты предложили создать парламентскую комиссию по защите стратегических интересов страны

Президиум ЦК КПРФ сделал заявление, потребовав продлить расследование дела «Русала»
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В ходе первого заседания Государственной Думы в январе этого года руководитель фракции КПРФ, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов высказал резкое осуждение передачи алюминиевой отрасли России под фактический контроль граждан США и Великобритании. И это решение действительно заслуживает самого жесткого осуждения, ибо одна из наиболее стратегически важных отраслей нашей экономики оказалась фактически под контролем правительства США.

Однако г-н Дерипаска воспринял нашу принципиальную позицию в защиту безопасности страны как личное оскорбление. В этой связи он выдвинул судебный иск против Председателя ЦК КПРФ, потребовав компенсации за якобы нанесенный ущерб его чести и деловой репутации.

Мы приняли этот вызов. Команда юристов КПРФ уверенно отработала первые слушания в суде, смело и грамотно вскрыв реальную экономическую и политическую подоплеку дела, а также несостоятельность обвинений со стороны г-на Дерипаска.

Мы были готовы и дальше решительно защищать нашу принципиальную позицию в суде. Однако команда г-на Дерипаски выступила с предложением о заключении мирового соглашения.

Несложно было предвидеть, что дело повернется именно так. Недовольство народа безудержным обогащением олигархии на фоне обнищания всего населения нарастает. Судебный процесс, вскрывающий обстоятельства и последствия захвата гигантской общенародной собственности кучкой лиц, близких к власти, мог бы иметь разрушительный характер, как для олигархии, так и для самой власти.

Суд тянется месяцами, отвлекая руководство партии и нашу юридическую команду от работы в защиту интересов партии и народа. У нас нет иллюзий и в отношении вердикта суда. Ясно, что нынешняя судебная система, полностью подчиненная олигархической власти, не только не вынесет объективного решения, но и воспрепятствует намерению наших адвокатов вскрыть глубинные корни приватизации, лежащей в основе нынешних бед России.

С другой стороны, мы убеждены, что выявление обстоятельств перехода огромного национального богатства в алюминиевой промышленности и энергетике в частные руки, а затем под контроль недружественных России государств, по-прежнему заслуживает самого тщательного расследования и принятия соответствующих мер в защиту национальных интересов России.

В этой связи, не возражая против прекращения судебного процесса в его нынешней бессмысленной форме, мы по-прежнему требуем создания парламентской комиссии по расследованию, которая будет иметь необходимые полномочия, чтобы глубоко исследовать обстоятельства перехода жизненно важных алюминиевой, нефтегазовой, угольной, металлургической и других отраслей промышленности России, а также ее энергетики во владение частных лиц, а затем фактически под управление иностранных государств.

Еще раз подчеркиваем, что судьба «Русала» — не личное дело г-на Дерипаски, а вопрос национальной безопасности России, особенно в нынешних сложнейших международных условиях. Парламент и исполнительная власть должны сделать все, чтобы не допустить угрозы стратегическим интересам нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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