В Австрии представят инвестпотенциал Кубани

15 Май 17:29 2019-05-15T17:29:03+03:00

Об этом договорились на международном форуме в Сочи

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В Сочи в рамках первого российско-австрийского форума обсудили перспективы сотрудничества Кубани и западной страны.

- В данный момент товарооборот составляет 26,7 млн долларов. Однако, в перспективе его необходимо значительно увеличить. Для примера, с Германией Кубань ежегодно торгует на сумму в 11 раз больше, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представители австрийской делегации отметили, что презентация Краснодарского края в их стране позволит предпринимателям оценить все выгодные аспекты от инвестиций в России и на Кубани, в частности.

Стоит отметить, что для иностранных инвесторов в регионе предусмотрены различные налоговые льготы и преференции, которые позволяют бизнесу развиваться.

Напомним, в станице Старощербиновской состоялось открытие новой кролиководческой фермы. Инвестор вложил в его строительство и оборудование порядка 2 млн рублей.

При этом, около 1,5 млн рублей местный частный предприниматель получила в виде грантовых средств федерального и краевого бюджетов, выделенные в рамках программы поддержки начинающих фермеров.

ИСТОЧНИК KP.RU