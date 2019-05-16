В Краснодаре водитель большегруза сбил насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-16T08:33:48+03:00

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В Краснодаре на улице Уральской 15 мая в 14:50 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний житель станицы Саратовской управлял «КамАЗом». Он ехал по улице Уральской в сторону Лизы Чайкиной, где сбил 79-летнюю жительницу поселка Знаменского. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте, вне пешеходного перехода, - сообщили УМВД по Краснодару.

В результате аварии от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка случившегося.

Напомним, в Щербиновском районе 13 мая около 13:00 в селе Екатериновка произошло дорожно-транспортное происшествие. Мотоциклист въехал в отечественную легковушку. Его с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU