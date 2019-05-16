2019-05-16T11:34:04+03:00
Происшествия

На Кубани подросток забрался на телевизионную башню

Юноша находился на высоте около 30 метров
Александра ПОДУШКО
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На Кубани подросток забрался на телевизионную башнюНа Кубани подросток забрался на телевизионную башнюФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел поздно вечером 15 мая в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.

17-летний подросток по неизвестным причинам забрался на телевизионную вышку. Очевидцы, которые увидели мальчика, вызвали спасателей. На место происшествия выехали сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС».

- Юноша находился на высоте около 30 метров. Спасатели вошли в доверие к подростку и отвлекли его разговорами. Затем они при помощи лестницы и альпинистского снаряжения спустили мальчика на землю. Парня передали врачам скорой помощи и родителям, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевая аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Напомним, в Краснодаре водитель большегруза сбил насмерть пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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