2019-05-16T13:23:09+03:00
Общество

В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов

Его проведут 24 мая на Медальной площади
Александра ПОДУШКО
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В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатовВ Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатовФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Необычный цифровой фестиваль аэростатов состоится в городе-курорте. Он пройдет 24 мая на Медальной площади в Олимпийском парке. В этот день в небо запустят 20 брендированных воздушных шаров, каждый из которых символизирует один из телеканалов цифрового телевидения.

- В мероприятии примут участие представители федеральных телеканалов, популярные российские артисты и волонтеры. Организаторы планируют, что зрителями воздушного шоу станут до 25 тысяч человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Этот фестиваль станет центральным событием федеральной акции «Полет цифровых воздушных змеев». Ее цель - акцентировать внимание всех жителей на необходимости проверить готовность к переходу на «цифру».

Краснодарский край переходит на цифровое вещание 3 июня.

Напомним, в станице Азовской Северского района состоится фестиваль «Небесная Ривьера». Традиционный праздник воздухоплавания пройдет с 17 по 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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