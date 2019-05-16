Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-16T15:17:08+03:00

Речь идет о руководителе одного из отделов и заместителе в министерства сельского хозяйства края

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В получении крупной взятки подозреваются два чиновника на Кубани. Это начальник управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации и его непосредственный руководитель - заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края. Речь идет о сумме в три миллиона рублей.

"Оперативные мероприятия проводились в конце апреля сотрудниками полиции в отношении высокопоставленных чиновников министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, - ссылается на собственный источник в правоохранительных органах "Интерфакс. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

В минсельхозе края комментариев на эту тему не дают.

Напомним, в Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района. В декабре 2017 года чиновник потребовал от местного предпринимателя 180 тысяч рублей. Деньги злоумышленник просил за выдачу незаконного разрешения на установку на территории района нестационарных торговых объектов и оказание покровительства.

ИСТОЧНИК KP.RU