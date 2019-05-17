В Сочи разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-17T07:08:32+03:00

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В Сочи в Лазаревском районе 16 мая около 16:40 на улице Павлова в районе дома №77 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, неизвестный водитель на машине белого цвета сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого легковушка скрылась в неизвестном направлении.

- В результате аварии девочку с травмами различной тяжести доставили в больницу, - рассказали в отделе пропаганды ОГИБДД города Сочи.

Всех, кто обладает информацией о водителе и автомобиле, участвовавшем в ДТП просьба сообщить в дежурную часть ПДПС ГИБДД УВД по городу Сочи по телефонам: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).

Напомним, в Краснодаре на улице Уральской 15 мая в 14:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель большегруза сбил насмерть пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU