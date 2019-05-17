В Староминском районе назначили нового начальника отдела МВД
Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов представил личному составу МВД России по Староминскому району нового начальника. Им стал полковник полиции Игорь Кларк.
- Игорь Кларк имеет богатый опыт службы, обладает организаторскими способностями, которые будут востребованы в новой должности, - отметил Вячеслав Дмитриевич.
- Игорь Станиславович родился в 1975 году в Якутске Республика Саха. В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД РФ. Он служит в органах внутренних дел с марта 1996 года. В 2018 году его назначили начальником отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи назначены директор департамента городского хозяйства и глава Адлерского района. О кадровых изменениях 15 мая на очередной планерке сообщил мэр Анатолий Пахомов.
ИСТОЧНИК KP.RU