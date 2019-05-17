В Староминском районе назначили нового начальника отдела МВД

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-17T08:08:12+03:00

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Заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Вячеслав Болгов представил личному составу МВД России по Староминскому району нового начальника. Им стал полковник полиции Игорь Кларк.

- Игорь Кларк имеет богатый опыт службы, обладает организаторскими способностями, которые будут востребованы в новой должности, - отметил Вячеслав Дмитриевич.

- Игорь Станиславович родился в 1975 году в Якутске Республика Саха. В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД РФ. Он служит в органах внутренних дел с марта 1996 года. В 2018 году его назначили начальником отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи назначены директор департамента городского хозяйства и глава Адлерского района. О кадровых изменениях 15 мая на очередной планерке сообщил мэр Анатолий Пахомов.

ИСТОЧНИК KP.RU